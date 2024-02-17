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لندن.. تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين بمنطقة السفارة الإسرائيلية

أخبار العالم

لندن.. تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين بمنطقة السفارة الإسرائيلية
Globallookpress
لندن، أرشيف
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أفادت قناة ITV بأن تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين سيتم تنظيمها اليوم السبت بمنطقة السفارة الإسرائيلية وسط لندن، احتجاجا على استمرار قصف الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة.

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وأضافت القناة: "أفاد ممثل "حملة التضامن مع فلسطين" بأنه من المتوقع أن يجتمع ما بين 200 و250 ألف شخص وسط لندن".

وأعلنت شرطة المدينة أنها شددت حراسة منطقة السفارة الإسرائيلية وستمنع اقتراب المتظاهرين لأقل  من 100 متر من مقرها.

وهذه التظاهرة الثانية التي ستنظم بمنطقة السفارة الإسرائيلية في لندن منذ بدء حرب غزة.

المصدر: نوفوستي

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