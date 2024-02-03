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مظاهرات حاشدة تجتاح العواصم الغربية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. (فيديوهات)

أخبار العالم

مظاهرات حاشدة تجتاح العواصم الغربية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.. (فيديوهات)
Legion-Media
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شهد العديد من المدن والعواصم العالمية تظاهرات داعمة لفلسطين، ودعوات مفتوحة إلى الحكومات الأوروبية لتحمّل مسؤولياتها بالضغط على إسرائيل لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وتتزامن هذه المظاهرات مع دخول الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة يومها الـ120.

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة البريطانية لندن، والعاصمة الألمانية برلين ومدينة ميونخ، والعاصمة التونسية، ومدينة مالمو السويدية، وكوبنهاغن وأرهوس في الدنمارك، وميلانو في إيطاليا، وجنيف، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة إسرائيل على المجازر ضد الفلسطينيين، والتي لم تستثنِ النساء والأطفال.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، قصفها البري والبحري والجوي على قطاع غزة المحاصر.

وقد أسفرت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي ضد القطاع عن مقتل 27.238 فلسطينيا حتى الآن، معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة 66.452 آخرين، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقودين تحت الأنقاض.

المصدر: RT

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