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سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الإيراني الوضع في أفغانستان

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سكرتير مجلس الأمن الروسي يبحث مع نظيره الإيراني الوضع في أفغانستان
Sputnik
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عقد سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف اجتماعا مع سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أحمديان في بيشكيك عاصمة قرغيزستان عشية اجتماع أمني حول أفغانستان.

وتبادل الطرفان الآراء خلال الاجتماع بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على الأولويات الاستراتيجية لروسيا وإيران.

وبحث الطرفان القضايا الأمنية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، فضلا عن آفاق التعاون الروسي الإيراني في مواجهة التحديات والتهديدات لأمن الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض مسار التنفيذ العملي للاتفاقات الموقعة على أعلى مستوى.

 

 

المصدر: RT

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