رئيس مجلس الأمن القومي الإيراني يصل إلى موسكو

أفادت السفارة الروسية بوصول رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي، علي أكبر أحمديان، إلى موسكو في أول زيارة له بدعوة من سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف.

جاء ذلك في رسالة نشرت على قناة تليغرام تابعة للسفارة الإيرانية في موسكو.

وقالت السفارة إن "علي أكبر أحمديان ممثل المرشد الأعلى للثورة وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي لبلادنا، وصل بدعوة من نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي، إلى مطار فنوكوفو في موسكو مساء الثلاثاء على رأس وفد".

المصدر: تاس