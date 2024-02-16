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الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لقتلاه وجرحاه منذ بدء حرب غزة

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الجيش الإسرائيلي يعلن حصيلة جديدة لقتلاه وجرحاه منذ بدء حرب غزة
AP
عناصر من الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة مقتل رقيب في صفوفه وإصابة جندي بجروح خطرة وعدد منهم بجروح متفاوتة، خلال المعارك في قطاع غزة.

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وحسب موقع تابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد قتلى الجيش إلى 571 والمصابين إلى 2909، منذ الـ7 من أكتوبر 2023.

فيما بلغ عدد المصابين في صفوف الجيش منذ انطلاق العملية البرية في قطاع غزة في الـ27 من أكتوبر 1361.

وعلى الجانب الفلسطيني، بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة 28663 قتيلا، والجرحى 68395 منذ بدء الحرب.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ133، حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، وتستمر الاشتباكات على أكثر من محور، فيما يخيم شبح كارثة إنسانية على رفح التي تترقب عملية عسكرية إسرائيلية، تزامنا مع المفاوضات في مصر حول الهدنة وإطلاق الأسرى والرهائن.

المصدر: RT

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