ستولتنبرغ: الولايات المتحدة ستبقى حليفا للناتو بغض النظر عمن سيكون رئيسها

أعرب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ عن قناعته بأن الولايات المتحدة ستبقى "حليفا موثوق به" للناتو بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال ستولتنبرغ في حديث لقناة "سكاي نيوز"، يوم الخميس: "إنني على قناعة بأنه بغض النظر عن نتائج الانتخابات، ستبقى الولايات المتحدة حليفا موثوقا به للناتو. ويحظى الناتو بدعم ملموس من قبل الحزبين في الكونغرس".

وأشار إلى أن الانتقادات الأخيرة من قبل المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب ليست موجهة إلى الناتو بحد ذاته، بل إلى بعض الأعضاء الذين لا ينفقون المبالغ الكافية على الدفاع.

وتابع ستولتنبرغ: "من مصلحة الولايات المتحدة أن يبقى الحلف قويا. وتثير الصين قلقا متزايدا لدى الولايات المتحدة، ولذلك من المهم أكثر أن يقف إلى جانبها 30 صديقا وحليفا. وهم أصدقاء وحلفاء في الناتو، وهذا ما لا يوجد لدى أي دولة كبرى باستثناء الولايات المتحدة".

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وكان ترامب قد ألمح الأسبوع الماضي إلى أنه لن يحمي الحلفاء في الناتو ما لم ينفقوا ما يصل إلى 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع, وأثارت تصريحاته انتقادات من قبل الإدارة الأمريكية الحالية، حيث أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "سيدافع على كل شبر" من أراضي الناتو في حال الهجوم الروسي على أي دولة من الأعضاء في الحلف.

وردا على طلب التعليق على تصريحات بعض الأعضاء في الناتو حول إمكانية الصدام العسكري مع روسيا خلال السنوات الـ 5 أو الـ 10 القريبة، قال ستولتنبرغ: "لا توجد الآن أي معلومات بشأن وجود خطر عسكري مباشر لأي واحد من الحلفاء".

وأشار مع ذلك إلى أن بعض أعضاء الناتو "قلقون إزاء تصرفات روسيا"، وأن العالم "أصبح أكثر خطورة"، لكن الحلف "أصبح أقوى"، حسب قوله.

وأضاف أن "رسالتنا إلى أي خصم محتمل يجب أن تكون أنه في حال الاعتداء على أي واحد من الحلفاء، سيكون هناك رد من جميع أعضاء الحلف".

المصدر: تاس