ستولتنبرغ ردا على ترامب: لا ينبغي أن يعتمد أمن دول "الناتو" على مستوى إنفاقها العسكري

قال الأمين العام لـ"الناتو" ينس ستولتنبرغ إن مبدأ الدفاع الجماعي يجب أن ينطبق على جميع دول الحلف، وليس فقط على تلك التي زادت إنفاقها العسكري إلى 2% من ناتجها المحلي الإجمالي.

وعلّق ستولتنبرغ على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه على واشنطن ألا تحمي حلفاءها "الذين لا يدفعوا فواتيرهم" قائلا: "يجب أن ينطبق مبدأ الدفاع الجماعي على جميع دول حلف "الناتو"، لمنع تهديد أمننا جميعا، إنّ الدفاع الجماعي يشمل الحلف بأكمله، وهذا هو أساس الناتو".

إقرأ المزيد

كما أكد ستولتنبرغ على أن الدول الأوروبية يجب أن تزيد من استثماراتها في مجال الدفاع، مشيرا إلى أن دول الناتو ستنفق 280 مليار دولار على الدفاع عام 2024.

وفيما يتعلق بمناقشة استقلال دول الاتحاد الأوروبي عسكريا وربما نوويا عن الولايات المتحدة، أيّد ستولتنبرغ نية الدول الأوروبية إنفاق المزيد من الأموال على الدفاع، ولكن ليس على حساب "الناتو".

مضيفا: "لا ينبغي أن يكون هذا بديلا لحلف "الناتو"، فزيادة الإنفاق العسكري من قبل الدول الأوروبية يجب أن يعزز الناتو، ولا ينبغي لنا أن نتبع طريق تقسيم أوروبا وأمريكا الشمالية، بل يجب أن نجعلهما أقوى معا داخل الحلف".

وهدد ترامب السبت أنه في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتها على صعيد الإنفاق العسكري.

المصدر: تاس