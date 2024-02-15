زيلينسكي يشرع استخدام الماريجوانا

وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم الخميس على قانون يشرع استخدام القنب الطبي (الماريجوانا) في البلاد.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني: "وقع الرئيس على مشروع قانون بشأن تنظيم تداول نباتات القنب للأغراض الطبية والصناعية والأنشطة العلمية والتقنية لتهيئة الظروف لتوسيع وصول المرضى إلى العلاج اللازم للسرطان واضطرابات ما بعد الصدمة الناتجة عن الحرب ".

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وفي ديسمبر 2023، اعتمد البرلمان الأوكراني مشروع قانون بشأن تشريع القنب الطبي، وقد أصر زيلينسكي مرارا وتكرارا على ضرورة قبوله، وسيدخل القانون حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره رسميا.

وفي وقت سابق، لفتت وزارة الخارجية الروسية الانتباه إلى أن الوضع في ما يتعلق بالمواد المخدرة في أوكرانيا يتدهور بسرعة، وأكدت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا، أن ذلك كان نتيجة للخطوات الطائشة التي اتخذتها السلطات المحلية لتحرير السيطرة على المخدرات والإمدادات الواسعة النطاق من المؤثرات العقلية تحت غطاء المساعدات الإنسانية الغربية.

المصدر: تاس