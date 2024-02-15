استطلاع: نسبة الأوكرانيين الغير الراضين على طريقة تسيير دفة بلادهم تبلغ أعلى مستوياتها

بلغت نسبة المواطنين الأوكرانيين الذين يعتقدون أن الوضع في البلاد يسير في الاتجاه الخاطئ 46%، وهي أعلى نسبة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.

بلغت نسبة المواطنين الأوكرانيين الذين يعتقدون أن الوضع في البلاد يتطور في الاتجاه الخاطئ 46%، ولأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تجاوزت نسبة أولئك الذين لديهم رأي معاكس.

ويتم توفير بيانات المسح ذات الصلة من قبل معهد كييف الدولي لعلم الاجتماع.

ووفقا للبيانات، يعتقد 11% من الذين شملهم الاستطلاع أن الأمور في أوكرانيا تسير بالتأكيد في الاتجاه الصحيح، ويعتقد 33% أنها تسير في الاتجاه الصحيح (44% في المجموع).

ويرى 15% أن الأمور في البلاد تسير بالتأكيد في الاتجاه الخاطئ، و31% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ (46% إجمالا).

وكان سكان غرب أوكرانيا هم الأكثرَ تشاؤما، ففي هذا الجزء من البلاد يعتقد 55% من المشاركين أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ، و35% في الاتجاه الصحيح.

ووفقا للاستطلاع المماثل السابق، الذي أجري في ديسمبر 2023، أشار 54% من المشاركين إلى أن الأمور في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، و33% - في الاتجاه الخاطئ.

المصدر: تاس