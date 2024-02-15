البنتاغون يعلن تنفيذ إطلاق ناجح لأقمار صناعية لمراقبة الأسلحة الفرط صوتية والباليستية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اليوم الخميس عن تنفيذ عملية إطلاق ناجحة لستة أقمار صناعية بينها اثنان مخصصان لرصد الأسلحة الفرط صوتية والأسلحة الباليستية.

وجاء في بيان الوزارة: "أكدت وكالة الدفاع الصاروخي ووكالة تطوير الفضاء يوم الأربعاء الإطلاق الناجح لستة أقمار صناعية في مدار أرضي منخفض".

وأضافت: "تم إطلاق مركبة -فالكون 9 (Falcon 9)- التابعة لشركة -سبيس إكس (Space X)- الأمريكية من قاعدة الفضاء في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي. وتم إطلاق قمرين صناعيين من نظام التتبع HBTSS (مستشعر التتبع الفضائي للصواريخ الفرط صوتية والصواريخ الباليستية)، بالإضافة إلى أربعة أجهزة استطلاع عسكرية أخرى إلى المدار".

وكما ذكر البنتاغون سابقا، فإن الأقمار الصناعية بنظام HBTSS ستجعل من الممكن اكتشاف الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والصواريخ الباليستية، بالإضافة إلى "الأسلحة المتقدمة" الأخرى في وقت أبكر مما يمكن القيام به باستخدام وسائل الكشف الأرضية، ومن المتوقع أن يقوم المختصون خلال الأسابيع القليلة المقبلة بإجراء العديد من الاختبارات والفحوصات للتأكد من الأداء الطبيعي للأجهزة. وأشارت الوزارة إلى أنه تم تخصيص عامين لإجراء مزيد من الاختبارات للأقمار الصناعية في المدار.

ويتم تطوير الأقمار الصناعية بنظام HBTSS من قبل شركتي الصناعات العسكرية الأمريكية L3Harris Technologies وNorthrop Grumman. وفي يناير 2021، حصلوا على 122 مليون دولار و155 مليون دولار، على التوالي، من البنتاغون لهذه الأغراض.

وأكملت شركة L3Harris Technologies تطوير المشروع في ديسمبر 2021، وبدأت في إنشاء نموذج أولي للقمر الصناعي الجديد، وكانت شركة Northrop Grumman قد فعلت هذا سابقا.

المصدر: RT