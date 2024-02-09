روسيا تطلق قمرا عسكريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة عن نجاحها بإطلاق قمر عسكري جديد إلى المدار.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة:"يوم الجمعة 9 فبراير، وتمام الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، نفّذت من قاعدة بليسيتسك الفضائية الحكومية الروسية عملية إطلاق ناجحة لصاروخ Soyuz-2.1v الخفيف الذي حمل إلى المدار قمرا عسكريا تابعا لوزارة الدفاع الروسية".

وأضاف البيان:"وصل القمر إلى المدار المطلوب في الوقت المحدد، وبدأت عملية التحكم به من قبل المراكز الأرضية التابعة للقوات الجوفضائية الروسية. أجريت اتصالات مستقرة مع القمر، وجميع معداته تعمل بالشكل المطلوب".

وأشار البيان إلى أن الضباط التابعين للقوات الجوفضائية الروسية أدخلوا اليوم معلومات عن القمر المذكور في سجلات المنظومة الروسية للتحكم بالأجسام الفضائية.

المصدر: تاس