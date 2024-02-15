وسائل إعلام: فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية سيعزز مكانة تركيا في أوروبا

اعتبرت صحيفة "حرييت" التركية أن فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية قد يضطر الاتحاد الأوروبي لإعادة النظر في العلاقات مع تركيا، ما سيعزز مكانة أنقرة في أوروبا.

وكتبت الصحيفة: "من المرجح أن يكون لانتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة عواقب وخيمة على تركيا، نظرا لتصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل حول مستقبل الناتو. ومن غير المرجح أن يتمكن الاتحاد الأوروبي، الذي سيسعى إلى ضمان أمنه ضد روسيا، من التجاهل التام لتركيا، التي تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي بعد الولايات المتحدة. لذلك لن يكون من المستبعد أن يجبر هذا المسعى صناع القرار في الاتحاد الأوروبي على إلقاء نظرة جديدة على تركيا، وفي هذه الحالة يجب أن يكونوا مستعدين لبدء عملية يعيدون فيها صياغة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. وبالتالي فإن مثل هذا السيناريو سيؤدي إلى تعزيز موقف تركيا فيما يتعلق بأوروبا".

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وبرأي مقال الصحيفة، فإن تركيا، عند تنفيذ "سيناريو ترامب"، ستحتاج إلى النظر في عدة قضايا تتعلق بأمنها.

وقد أعرب ترامب في السابق عن عدم رضاه عن أنشطة الناتو، وهدد، إذا فاز في انتخابات نوفمبر، بسحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي إذا لم يتحمل الشركاء الأوروبيون مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم.

وتعد تركيا واحدة من أقدم أعضاء الناتو، حيث انضمت إلى الحلف في عام 1952، بعد ثلاث سنوات من إنشائه. وهي تمتلك حاليا ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي. تعد تركيا موطنا لمنشآت الناتو، بما في ذلك قاعدة إنجرليك الجوية، وقاعدة قيادة القوات الجوية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي في أقصى شرق أوروبا.

المصدر: تاس