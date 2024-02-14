قبلها دفعا للإحراج.. زيلينسكي يقدم لبايدن هدايا بقيمة 4 آلاف دولار عام 2022

قدم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي للرئيس الأمريكي جو بايدن هدايا بقيمة 4 آلاف دولار عام 2022، وتم قبول الهدايا كي لا يتم التسبب بالإحراج لزيلينسكي.

وذكرت بروتوكولات الرئيس الأمريكي في تقرير عن هدايا المسؤولين في عام 2022 أنه تم إهداء "لوحة "النور سينتصر" والقميص الأوكراني التقليدي ومجموعة من ميداليات وسام ياروسلاف الحكيم. وتبلغ قيمة هذه الهدايا المقدرة 1429 دولارا أمريكيا". وتم تقديم الهدية في أبريل 2022.

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وأهدى زيلينسكي بايدن في نوفمبر لوحة "النقوش البرتقالية"، والتي "تقدر قيمتها بـ2400دولار وهي في طور النقل إلى الأرشيف الوطني".

وقد ورد في كلا الحالتين أن "عدم قبول الهدية من شأنه أن يحرج المانح وحكومة الولايات المتحدة".

المصدر: نوفوستي