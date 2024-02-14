البنتاغون يعلن استئناف وزير الدفاع مهامه بعد خروجه من المستشفى

أعلن البنتاغون أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن خرج من المستشفى وبدأ بأداء مهامه.

وقال البنتاغون في بيانه إن أوستن خرج من المستشفى حوالي الساعة 15:30 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

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وأكد البنتاغون أن "إنه يتعافى وبدأ بأداء مهامه في الساعة 17:00". وتم إخطار نائبته كاثلين هيكس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال تشارلز براون والبيت الأبيض والكونغرس بخروج أوستن من المستشفى.

وتم إدخال أوستن الأحد إلى قسم العناية المشددة وفوض نائبته القيام بمهامه.

وكان أوستن (70 عاما) قد أخفى عن الرئيس الأمريكي جو بايدن تشخيص إصابته بالسرطان لأسابيع، ولم يبلغ حتى الكونغرس إلا بعد أيام على دخوله المستشفى في 1 يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وقال أطباؤه في مستشفى والتر ريد العسكري الواقع في ضواحي واشنطن الإثنين في بيان إن الوزير "خضع لإجراءات غير جراحية تحت التخدير العام".

المصدر: وكالات