المزارعون البولنديون يعتزمون تطبيق "حصار كامل" على الحدود مع أوكرانيا في 20 فبراير

أعلنت نقابة العمال الزراعيين "تضامن" أن المزارعون البولنديون المحتجون يعتزمون إغلاق الحدود مع أوكرانيا بالكامل في 20 فبراير.

وقالت النقابة: "استنادا إلى المواد والبيانات التي تم جمعها من الميدان، فإن تشخيصنا واضح وهو أن مشكلة ربحية الصناعات الزراعية والتجهيزية وغيرها من الصناعات في بلدنا هي التدفق غير المنضبط للسلع من أوكرانيا، والتي يتم استيرادها على خلفية فتح حدود الاتحاد الأوروبي مع هذا البلد".

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وأضافت: "على خلفية ذلك فإنه في 20 فبراير، كجزء من الإضراب العام للمزارعين لمدة 30 يوما، نعلن أن جميع أحداث الاحتجاج ستركز على الحصار الكامل لجميع المعابر الحدودية بين بولندا وأوكرانيا".

وبدأت احتجاجات على مستوى البلاد للمزارعين يوم الجمعة. وهم يحتجون في جميع أنحاء البلاد، ويغلقون الطرق ومداخل نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا.

وأفاد نشطاء بأن المزارعين البولنديين أفرغوا الحبوب من الشاحنات الأوكرانية عند نقطة دوروهوسك الحدودية.

المصدر: نوفوستي