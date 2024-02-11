المزارعون البولنديون يهاجمون شاحنات الحبوب الأوكرانية (فيديو)

أفادت صحيفة "يونيان" على "تلغرام" بأن المزارعين من بولندا يهاجمون الشاحنات الأوكرانية ويحاولون سفح حمولتها على الأرض.

وقالت الصحيفة: "المزارعون البولنديون يهاجمون شاحنات الحبوب الأوكرانية عند نقطة التفتيش".

وأضافت أنهم يحاولون تفريغ الحبوب من الشاحنات عبر فتحها بالمنشار الدائري.

وأغلق مزارعون رومانيون في وقت سابق نقطة التفتيش والعبورعند الحدود المشتركة مع أوكرانيا.

واعتبر وزير الزراعة البولندي تشيسلاف سيكيرسكي، إن إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع الأوكرانية في الاتحاد الأوروبي يفيد أوكرانيا على حساب المزارعين البولنديين.

واحتج المزارعون في سلوفاكيا وبولندا ورومانيا على ما يعتبرونه سياسة غير حكيمة يتبعها الاتحاد الأوروبي الذي يسمح ببيع وعبور المنتجات الزراعية الأوكرانية الأقل سعرا، ما كبد خسائر للمزارعين في هذه الدول.

المصدر: RT