إعلام تركي: القبض على شخص يشتبه بانتمائه "لداعش" يعمل في محطة للطاقة النووية

أفادت وسائل إعلام تركية اليوم الثلاثاء بأن شرطة مكافحة الإرهاب التركية ألقت القبض على شخص يشتبه بانتمائه لتنظيم "داعش" كان يعمل في محطة للطاقة النووية حيث يتم بناؤها جنوبي البلاد.

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ووفقا لوكالة أنباء "إخلاص" ووسائل إعلام أخرى، فإن المشتبه به يحمل الجنسية الروسية وهو يعمل في منشأة "أكويو" النووية بأوراق هوية مزورة.

ومثل المشتبه به أمام القضاء، وجرى إيداعه السجن على ذمة التحقيق.

وتحتل محطة "أكويو" النووية مساحة مهمة في العلاقات بين أنقرة وموسكو، ويتم تنفيذ المشروع على أساس اتفاقية تعاون حكومية دولية أبرمت بين روسيا وتركيا في 12 مايو 2010.

وستوفر المحطة الكهرباء لـ15 مليون نسمة في تركيا، فيما تشارك في المشروع حوالي 100 شركة روسية وتركية تحت إشراف "روساتوم".

وتبلغ كلفة المشروع 20 مليار دولار وقدرته الإجمالية لأربعة مفاعلات 4800 ميغاواط، وتقع المحطة بمنطقة "أكويو" على البحر المتوسط، وتم صب الخرسانة الأولى للمفاعل الأول في أبريل 2018، والثاني في يونيو 2020، والثالث في مارس 2021، وتم تشييد معظم مرافق المحطة.

وفي 27 أبريل الماضي، سلمت شركة "روساتوم" اليورانيوم المخصب لمحطة "أكويو"، وبذلك أصبحت المحطة نووية.

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وفي سياق متصل وجهت اتهامات لاثنين من مسلحي "داعش" بإطلاق النار على رجل في كنيسة القديسة مريم الكاثوليكية في إسطنبول الشهر الماضي، وجرى اعتقال العشرات من المشتبه بهم على خلفية الهجوم، بمن فيهم المسلحان المشتبه بهما.

وأعلن وزير الداخلية علي يرلي قايا الأسبوع الماضي اعتقال 147 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش في جميع أنحاء تركيا.

المصدر: أ ب