 
مباشر

بولندا.. "بيغاسوس" يتجسس على هواتف سياسيين وشخصيات معروفة في البلاد

أخبار العالم

بولندا..
Gettyimages.ru
رئيس وزراء بولندا دونالد توسك أحد ضحايا تجسس برنامج "بيغاسوس"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wz0h

كشف رئيس وزراء بولندا دونالد توسك للرئيس أندريه دودا وجود أدلة على استخدام غير قانوني في البلاد لبرنامج "بيغاسوس" التجسسي الإسرائيلي وجمعه بيانات عن أشخاص معروفين جدا في البلاد.

وقال توسك: "بين يدي وثائق تؤكد للأسف بنسبة 100 بالمائة شراء واستخدام بيغاسوس بصورة قانونية وغير قانونية. ولسوء الحظ، فإن قائمة ضحايا هذه الممارسات طويلة جدا".

إقرأ المزيد
رئيس وزراء بولندا يستبدل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية المختصة
رئيس وزراء بولندا يستبدل جميع رؤساء الأجهزة الأمنية المختصة

وأضاف: "وهذه الوثائق التي بين يدي للأسف تؤكد أكثر مما كنا نخشاه.. وهذه المجموعة من الوثائق ستكون تحت تصرفكم".

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر مختلفة أن أجهزة المخابرات البولندية استخدمت برنامج "بيغاسوس" للتنصت على رئيس وزراء الجمهورية السابق ماتيوس مورافيتسكي، ورئيس الوزراء الحالي دونالد تاسك، وسياسيين آخرين، فضلا عن رجال أعمال ومحامين وشخصيات عامة".

ويعتبر "بيغاسوس" برنامجا أنشأته شركة NSO Group Technologies الإسرائيلية. وكان يعتبر أداة قيمة لوكالات الاستخبارات حيث يمكن تثبيته عن بعد على الهاتف الذكي للشخص المستهدف بعملية التجسس.

وكان تشغيل البرنامج غير مرئي عمليا، وأتاح الوصول إلى كافة البيانات، بما في ذلك الرسائل في برامج المراسلة الفورية المشفرة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟