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الداخلية الروسية تدرج رئيسي مركزي احتجاز احتياطي أوكرانيين في قائمة المطلوبين

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الداخلية الروسية تدرج رئيسي مركزي احتجاز احتياطي أوكرانيين في قائمة المطلوبين
Globallookpress Maksim Konstantinov
صورة أرشيفية
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أدرجت وزارة الداخلية الروسية رئيسين سابقين لمركزي الاحتجاز الاحتياطي في كييف وخاركوف، ألكسندر بالدوك ويفغيني بارتوشاك في قائمة المطلوبين لإخضاعهما العسكريين الروس للتعذيب.

وجاء في بيانات البحث الجنائي: "ألكسندر بالدوك من مواليد 1 يناير 1962، ويفغيني بارتوشاك، أسباب البحث: مطلوب بموجب مادة في القانون الجنائي" ولم يتم تحديد المادة الجنائية التي وضع المذكورين بموجبها على قائمة المطلوبين.

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وكان رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين قد تحدث إلى وكالة "نوفوستي"، مايو 2023، عن بدء قضايا جنائية جديدة لتعذيب أسرى الحرب الروس ضد رئيس مركز الاحتجاز الاحتياطي السابق رقم 13 في كييف ألكسندر بالدوك، ورئيسه من مركز الحجز الاحتياطي في خاركوف يفغيني بارتوشاك، إضافة إلى أشخاص آخرين من بين موظفي المؤسسات والأجهزة الأمنية في أوكرانيا.

المصدر: تاس

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