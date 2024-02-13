أمطار غزيرة تتسبب في فيضانات بأنطاليا التركية "فيديو"

تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات في منتجع أنطاليا التركي، وقد تم تعليق الدراسة ليوم واحد في مناطق بوسط المدينة، وهبطت طائرة في مطار غازي باشا بدلا من أنطاليا بسبب الأمطار.

جاء ذلك وفق ما أفادت به صحيفة Ekonomim، التي تابعت: "بدأت الأمطار الغزيرة تضرب وسط مدينة أنطاليا مساء يوم أمس، وازدادت حدتها ليلا، وبسبب الأمطار الغزيرة تشكلت برك على الطرق، وواجه المواطنون والمركبات صعوبة في التحرك على الطرق".

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وقد غمرت المياه بعض المنازل وأماكن العمل في بعض المناطق الريفية، وتشكلت برك من المياه في بعض الأنفاق وسط المدينة، وتعطلت حركة المواصلات العامة في عدد من المناطق بسبب الأمطار.

وجاء في البيان المكتوب الذي أدلى به حاكم أنطاليا أن الظروف الجوية السيئة تستمر في المدينة، ونظرا لاستمرارها واستمرار الفيضانات في المدينة فقد تم تعليق الدراسة ليوم واحد الثلاثاء في المناطق المركزية الخمس، ومنح الموظفين ذوي الهمم والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة من العاملين في المؤسسات العامة في مناطقنا المركزية الخمس في إجازة إدارية لمدة يوم واحد.

من ناحية أخرى، فقد أفادت التقارير أنه لا يوجد وضع استثنائي في مطار أنطاليا واستمرت الحركة الجوية، ولم تقع أية إصابات جراء الأمطار.

المصدر: Ekonomim