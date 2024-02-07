بالفيديو.. تركيا تحيي ذكرى ضحايا زلزال العام الماضي

أحيى الملايين في جميع أنحاء تركيا الثلاثاء ذكرى الآلاف من الأصدقاء والأحباء والجيران الذين قتلوا جراء الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد قبل عام.

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المصدر: أ.ب.