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بالفيديو.. تركيا تحيي ذكرى ضحايا زلزال العام الماضي

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أحيى الملايين في جميع أنحاء تركيا الثلاثاء ذكرى الآلاف من الأصدقاء والأحباء والجيران الذين قتلوا جراء الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد قبل عام.

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تركيا تحيي ذكرى "كارثة القرن"

المصدر: أ.ب.

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