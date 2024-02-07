بالفيديو.. تركيا تحيي ذكرى ضحايا زلزال العام الماضي

تاريخ النشر:07.02.2024 | 05:08 GMT | فيديوهات
أحيى الملايين في جميع أنحاء تركيا الثلاثاء ذكرى الآلاف من الأصدقاء والأحباء والجيران الذين قتلوا جراء الزلزال الكارثي الذي ضرب البلاد قبل عام.
المصدر: أ.ب.
تقفل مصر باب تلقي العروض النهائية لشراء أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية "وطنية" المصرية خلال 48 ساعة، بحسب وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد.
أفاد البيت الأبيض اليوم الثلاثاء، بأن إدارة الرئيس جو بايدن تلقت ردا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة المناقشات الخاصة بتطبيع العلاقات بينهما.
قامت حركة حماس قبل قليل، بتسليم ردها حول اتفاق الإطار في باريس لقطر ومصر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.
تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع صورة متداولة لجندي إسرائيلي وشاب فلسطيني معتقل.
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية أن إسرائيل تدرس إجلاء سكان رفح إلى شمال القطاع قبل هجوم محتمل على المدينة، لكن الصحيفة قالت نقلا عن مصادر أن مثل هذه الخطوة لن تتم قبل شهر مارس.
يوصف زيت الزيتون الذي يشار إليه أحيانا باسم الذهب السائل، بأنه ملك الدهون الأحادية غير المشبعة، وهو غني بمضادات الأكسدة وغيرها من المركبات الصحية المفيدة.
قالت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية إن "التهديد المصري لتل أبيب بلغ تعليق اتفاقية السلام بحال أصرت إسرائيل على موقفها في احتلال محور فيلادليفيا المحاذي للحدود المصرية".
أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا فيما يتعلق بالمناقشات الجارية بين المملكة والولايات المتحدة بخصوص مسار السلام العربي - الإسرائيلي.
صرح المحامي نبيه الجنادي أن محكمة جنح المطرية في مصر حكمت على النائب السابق أحمد الطنطاوي، بالسجن لمدة عام وحرمانه من الترشح للانتخابات النيابية لمدة 5 سنوات.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تعليق يأتي بعد تسليم "حماس" ردها على مقترح الهدنة إن إسرائيل ستواصل القتال بغزة "حتى تحقيق النصر".
أثار تكليف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، للحكم الكويتي أحمد العلي قيادة مواجهة المنتخب القطري بنظيره الإيراني غدا الأربعاء في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا، اعتراض لاعب إيراني .
قال مسؤولون إسرائيليون إن حركة حماس وضعت شروطا مستحيلة في ردها على اتفاق الإطار في باريس و"جوابها هو لا".
حذر زعيم جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن عبد الملك بدر الدين الحوثي من أنه إذا "لم يتوقف العدوان على غزة"، فسوف يسعى (الحوثيون) إلى "التصعيد أكثر فأكثر".
بعد الساعة الرابعة بقليل من فجر يوم 6 فبراير عام 2023، ضرب زلزال مدمر مناطق بجنوب تركيا ثم تبعه زلزال ثان، وامتد تأثيرهما إلى سوريا، ليصل مجمل القتلى إلى ما يقرب من 60 ألف شخص.
أكدت "بوليتيكو" أن بروكسل لن تتمكن من حظر استيراد الألمنيوم الروسي في ظل الرفض الشديد من الصناعيين الأوروبيين، الذين يعتبرون أن اتخاذ مثل هذا القرار "كتفجير قنبلة نووية اقتصادية".
أكد أستاذ الاقتصاد الدولي كريم العمدة في حديث لـRT أن الانخفاض في سعر العملات الأجنبية وخاصة الدولار بالسوق الموازي في مصر أمر طبيعي، لأن الارتفاع السابق كان غير طبيعي.
سفيرة دولة العدوان في موسكو وقبل أن تقدم أوراق اعتمادها "خاطت" في التاريخ والسياسة كمن يخوض في بركة آسنة.
حذر تقرير أمريكي صادر عن معهد العلوم والأمن الدولي من "التهديد النووي الإيراني"، وأكد أن لدى إيران القدرة على تصنيع 6 قنابل نووية خلال شهر، و12 قنبلة في 5 أشهر.
خسر الملياردير المصري، نجيب ساويرس، 252 مليون دولار منذ بداية العام الحالي 2024، من كافة استثماراته في الشركات والأسهم.
واصل منتخب الأردن كتابة التاريخ في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر وأطاح بمنتخب كوريا الجنوبية بالفوز عليه بهدفين دون رد ليبلغ نهائي البطولة القارية للمرة الأولى في تاريخه.
أشعل نجم منتخب الأردن موسى التعمري، مواقع التواصل الاجتماعي، بإحرازه هدفا عالميا في شباك كوريا الجنوبية، خلال مباراة المنتخبين في نصف نهائي كأس آسيا يوم الثلاثاء.
أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري محمد الحمصاني أن مصر تتخذ إجراءات تسهم في ضخ سيولة نقدية كبيرة في سوق النقد الأجنبي، وهو ما سيسهم في حل كثير من المشكلات.
وجه قائد منتخب مصر محمد صلاح، رسالة وداعية للبرتغالي روي فيتوريا بعد إقالته من تدريب منتخب "الفراعنة".
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن وفاة أحد المصابين الستة في الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم الثلاثاء مقر مجمع المحاكم في إسطنبول.
أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، اليوم الثلاثاء، استهدافها سفينتين أمريكية وبريطانية في البحر الأحمر.
فر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتامار بن غفير مؤخرا من حراسه الأمنيين، واستقل سيارة جاره مغادرا منزله في مستوطنة كريات أربع، وفق ما ذكرت صحيفة "هآرتس".
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء وفاة حارس مرماه السابق ميغيل أنخل غونساليس، عن عمر ناهز 76 عاما.
كشف اللواء المصري المتقاعد والخبير العسكري سمير فرج، عن رفض القيادة المصرية كل سيناريوهات اليوم التالي لغزة ما بعد الحرب.
دعا المرشد الإيراني علي خامنئي الدول الإسلامية إلى توجيه ضربة قاضية لإسرائيل، موضحا أن هذه الضربة لا تعني الدخول في حرب مع تل أبيب، لكنها تعني قطع العلاقات الاقتصادية معه علنا.
أبدى لوكاس أوكامبوس، لاعب إشبيلية غضبه من واقعة التحرش، التي حدثت له في مباراة فريقه أمام رايو فاييكانو في الدوري الإسباني، من أحد جماهير الفريق المنافس.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن رد حماس على إطار اتفاق لوقف النار في غزة مبالغ فيه بعض الشيء.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه التقى مؤخرا الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران الذي توفي منذ 30 عاما.
يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة لليوم الـ123 في ظل وضع إنساني كارثي ونزوح أكثر من 90% من السكان، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والرهائن.
أبدى زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قلقه من حلول شهر رمضان، قائلا إن إسرائيل بهذه الحكومة متجهة نحو كارثة حقيقية.
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن شقيقة إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، أدخلت إلى مستشفى سوروكا الطبي في بئر سبع.
كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إيهاب الكومي حقيقة ما تردد، بشأن رفض النجم محمد صلاح تولي مواطنه حسام حسن تدريب منتخب "الفراعنة".
صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، يوم الثلاثاء، أن التمرين الذي يحاكي اختطاف فلسطينيين من قبل المستوطنين كان خطأ، موجها اعتذاره للمتضررين جراء ذلك.
حذر أحد الخبراء من مرض واسع الانتشار قد يؤثر على عدد كبير من الناس، ربما أكثر من الأمراض الشائعة حول العالم، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان.
أفاد مراسل RT في قطاع غزة، بتنفيذ الطائرات الإسرائيلية سلسلة من الغارات العنيفة "حزام ناري" على المناطق المحاذية للحدود المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
قالت شركة للأمن البحري إن سفينة شحن مملوكة لبريطانيا تعرضت لأضرار إثر هجوم بطائرة مسيرة قبالة سواحل اليمن، وهو الأحدث ضمن عشرات الحوادث في البحر الأحمر.
كشف مدير إدارة الإعلام في الاتحاد المصري لكرة القدم محمد عراقي، عن رد فعل النجم محمد صلاح على تعيين حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب "الفراعنة"، وشقيقه إبراهيم حسن مديرا إداريا للمنتخب.
أبقت السعودية على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف لشهر مارس المقبل لعملائها في آسيا عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، بحسب بيان صدر عن شركة "أرامكو" اليوم الثلاثاء.
رغم ضربات واشنطن ولندن ضدها، تواصل جماعة أنصار الله اليمنية استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر
يعتقد بعض العلماء أن أيدينا يمكن أن تخبرنا كثيرا عن أنفسنا، حيث ربط الباحثون بين طول الأصابع وبين شخصية صاحبها وخصائصه النفسية والجسدية.
أكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن بلاده "غير قادرة على المنافسة" بعد تدهور اقتصادها، حيث تعاني ألمانيا ارتفاع كلفة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا، وتمويل أوكرانيا.
صنع المدرب المغربي الحسين عموتة نسيجا فنيا متوازنا يحمل جرأة هجومية، فقاد منتخب الأردن لكرة القدم لبلوغ نهائي بطولة كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.
قال الخبير المصري في مجال صناعة الذهب والمجوهرات أمير رزق، إن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الذهب داخل تعاملات محلات الصاغة والأسواق.
عين حسام حسن مدرب الزمالك السابق على رأس الجهاز الفني لمنتخب مصر خلفا للبرتغالي روي فيتوريا المقال من منصبه بعد خروج "الفراعنة" في "كأس أمم إفريقيا 2023" من الدور ثمن النهائي.
شهد الدولار في السوق السوداء في مصر تراجع مفاجئ بحوالي 25% حيث شهد سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" هبوط ملحوظ.
هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني ابن الحسين، منتخب بلاده لكرة القدم بعد تأهله التاريخي إلى نهائي كأس أسيا بعد فوزه على نظيره الكوري الجنوبي بهدفين دون رد يوم الثلاثاء.
ضمت التشكيلة المثالية لربع نهائي كأس أمم آسيا بكرة القدم، 3 لاعبين عرب وهم: عبد الله نصيب، مدافع منتخب الأردن، ولاعبا منتخب قطر، لوكاس مينديز ومشعل برشم.
نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن مصدر "مطلع" على مفاوضات وقف إطلاق النار، أن رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار لم يعط بعد الضوء الأخضر لبدء التفاوض.
هاجم الباحث المصري أحمد رفعت الإعلامي المصري الشهير توفيق عكاشة، بعدما أجرى حوارا مع قناة إسرائيلية وصفته وسائل الإعلام المصرية بـ"الاستفزازي".
عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مقطع فيديو من استهدافها للآليات والتحشدات العسكرية الإسرائيلية في حي الأمل جنوبي غزة بصواريخ "غراد".
هاجم شوبال بن غفير نجل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الرئيس الأمريكي جو بايدن، واصفا إياه "بالخرف"، قبل أن يسحب كلامه ويعتذر هو ووالده.
أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن لدى روسيا أدلة دامغة على أن الطائرة إيل-76 أسقطت بصاروخ باتريوت، ما يجعل الولايات المتحدة شريكة في هذه الجريمة.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري اليوم الثلاثاء، أن 31 شخصا من أصل الأسرى الإسرائيليين الـ136 المتبقين في غزة قد لقوا حتفهم.
أفادت إدارة الشؤون الداخلية بإقليم كراسنويارسك في أقصى شرق روسيا بأنه تم العثور على جثة رجل في نهر ينسي في مدينة كراسنويارسك نفسها.
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن "اتصالاته" الأخيرة مع الرئيس الفرنسي الراحل قبل ثلاثين عاما فرانسوا ميتران.
أمرت المحكمة العليا الباكستانية في 6 فبراير عام 2006 برفع الإقامة عن العالم عبد القدير خان، المتهم ببيع أسرار نووية لعدة دول، إضافة إلى وصفه بأنه أفلت ولم يتمكن أحد من مساءلته.
صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء، أن الإدارة الأمريكية تراجع رد حركة "حماس" على اتفاق الإطار وسيجري مناقشته مع الحكومة الإسرائيلية يوم غد الأربعاء.
صرح رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك بأن مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ" أمامه "فرصة أخيرة" لاستعادة سمعته، بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة في مجالي السلامة والتصنيع.
أفاد مراسل RT في قطاع غزة اليوم الاثنين، بأن الفصائل الفلسطينية تخوض اشتباكات ضارية مع القوات الإسرائيلية على محاور التوغل في مناطق شمال وجنوب قطاع غزة.
رصدت وسائل الإعلام المصرية ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار 23 سلعة في محال العطارة بالسوق المحلية، تراوحت بين 14 و300% دفعة واحدة.
قضت محكمة تابعة لجماعة "أنصار الله" للحوثيين في اليمن بإعدام 13 شخصا بتهمة المثلية.
فشل مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء، في الحصول على أغلبية الثلثين لإقرار مشروع قانون تقديم مساعدات لإسرائيل لا يتضمن تقديم المساعدات لأوكرانيا.
تراجعت العملة التركية إلى مستوى تاريخي جديد أمام نظريتها الأمريكية، وجرى تداول الدولار في صباح اليوم الثلاثاء عند 30.8 ليرة، وذلك للمرة الأولى.
أفادت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون السوري فجر اليوم الأربعاء، بأن الدفاعات الجوية تتصدى وتسقط عددا من الصواريخ أطلقتها الطائرات الإسرائيلية في المنطقة الوسطى بمحافظة حمص.
استدعى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب السفير البريطاني هاميش كاول، وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة إلى بيروت.
أظهرت مقاطع فيديو متداولة، مشاهد من القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا سكنيا في شارع الحمراء بمدينة حمص وريفها فجر اليوم الأربعاء، وآثار الدمار الذي خلفه في المناطق المستهدفة.
كشفت الدكتورة يوليا شوبينا أخصائية طب وجراحة الأورام أنواع السرطان التي يمكن أن تنتقل وراثيا.
علق اللواء المتقاعد نصر سالم، المحلل العسكري ورئيس جهاز الاستطلاع المصري الأسبق، لـRT، على قيام تركيا بأمداد مصر بطائرات "بيرقدار" المسيّرة.
شهدت محافظة المنيا في صعيد مصر حادثا بشعا علي الطريق الصحراوي، نتج عنه مصرع النائبة أمنية محمود رجب عضو مجلس نواب بمحافظة المنيا، وعضو لجنة الصحة بالمجلس وإصابة 5 آخرين.
كشفت وسائل الإعلام المصرية فوائد خطط الحكومة المصرية والشركات والجهات الإماراتية من تنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي.
أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء مقتل رائد كان يشغل منصب نائب قائد كتيبة، خلال معارك في شمال قطاع غزة.
نشرت الدفاع الروسية لقطات لهجمة نفذتها القاذفات المقاتلة "سو-34" على مركز قيادة أوكراني بمحور كوبيانسك وتم تنفيذ الغارة بقنابل جوية غيرموجهة FAB-500 مزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة.
قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إن إسرائيل لم تتخذ أي مبادرة لإعادة المحتجزين لدى "حماس" ، والآن دولة بأكملها تنتظر جواب "قاتل".
شارك الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، الأردنيين احتفالاتهم بتأهل منتخب "النشامى" إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه.
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية تحرير امرأة إيزيدية احتجزها تنظيم "داعش" الإرهابي في مخيم الهول عشر سنوات، حيث تعرضت للاغتصاب وأجبرت على الزواج من عناصر التنظيم.
قامت جماعة تطلق على نفسها اسم "المنتقمون الإسرائيليون" بإرسال رسالة تهديد بإيذاء أعضاء الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وعائلاتهم، بما في ذلك الأبناء والأحفاد، وفق ما ذكر موقع "واينت".
نقلت "فضائية الأقصى" التابعة لحماس عن مصدر مسؤول في الحركة قوله إن التعديلات على إطار باريس متعلقة بجداول زمنية واضحة لوقف النار والإعمار ورفع الحصار.
سخرت متحدثة الخارجية الروسية من تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول ضلوع روسيا في تظاهرات مزارعي أوروبا احتجاجا على غلاء الوقود والسماد، بعد العقوبات ضد روسيا.
انتقد مشرعون من الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي جو بايدن لإصداره تهديدا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القانون حول دعم إسرائيل، قائلين إنه "غير مسؤول على الإطلاق".
أكدت وزارة الخارجية الروسية أن كلام السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمون هالبرين الموجهة إلى الوزير سيرغي لافروف هي "هجوم لا أساس له من الصحة" بهدف التغطية على تصريحات يسرائيل كاتس.
أكد مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية العميد بهمن بهمرد استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع السعودية في المجالين الأمني والدفاعي.
روسيا في حاجة سريعة إلى وسائل كافية للقضاء على خطر الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":
يبحث حارس مرمى البنك الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو جبل إنهاء مسيرته بالاعتزال، بعد تعثر صفقة انتقاله للأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، الجيش الإسرائيلي بتقديم إجابات والتحقيق في موضوع المناورة التي تحاكي اختطاف فلسطينيين من قبل مستوطنين يهود.
أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي أعلن فور وصوله إلى إسرائيل نقل سفارة بلاده إلى القدس.
أدانت مصر بأشد العبارات حادث إطلاق النار الذي وقع أمام إحدى المحاكم بإسطنبول، وأسفر عن إصابة عدة أفراد.
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى القاهرة، فيما تعمل الولايات المتحدة على إحراز تقدم في التوصل لاتفاق تتوسط بشأنه مصر وقطر لإقرار هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
كشف تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء عن خطة أعدتها إدارة برشلونة للاستغناء عن 5 لاعبين بنهاية الموسم الحالي.
يشتري الناس معجون الأسنان وفقا لعلامة تجارية معينة أو لرائحته المنعشة أو لثمنه الرخيص. ولكن قد يحتوى معجون الأسنان على مواد خطرة.
فاجأت سيلين ديون الملايين بإطلالتها في اختتام حفل غرامي يوم الأحد، عند تسليمها جائزة ألبوم العام المرموقة لتايلور سويفت، وسط معركتها مع المرض النادر "متلازمة الشخص المتيبس".
أعلنت شركة Rosoboronexport أن جناحها في معرض World Defense Show في الرياض هذا العام سيضم مجموعة واسعة من الأسلحة والمعدات الحربية.
هاجم النائب البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، ما أسماه "الحملات ضد أهل سيناء"، وضد رموزهم الوطنية والقبلية ومنهم إبراهيم العرجاني.
ذكرت صحيفة "سبق" الإلكترونية أن باحثين من السعودية وعدة بلدان أخرى تمكنوا من اكتشاف الجين المسؤول عن أخطر سلالات الملاريا القاتلة.
علق رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور عصمت السادات، على حديثه مع الصحيفة الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت"، بعد أن أثار حديثه هذا غضبا في مصر.
أعلنت شركة تاتلر آسيا التي نظمت مواجهة منتخب لاعبي هونغ كونغ وإنتر ميامي الأمريكي الاثنين، أنها ستتراجع عن طلب تعويض حكومي بقيمة 2.04 مليون دولار أمريكي.
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