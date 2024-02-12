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البيت الأبيض: لا داعي لتقييم القدرات العقلية لبايدن

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البيت الأبيض: لا داعي لتقييم القدرات العقلية لبايدن
AP
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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إنه ليست هناك حاجة الآن لتقييم القدرات العقلية للرئيس الأمريكي جو بايدن كجزء من الفحص الطبي السنوي.

وأوضحت كارين جان بيير، في ردها على أسئلة الصحفيين حول تقييم ضرورة اختبار قدرات بايدن العقلية قائلة: "لقد أمضيت ساعات كثيرة مع الرئيس جو بايدن، وأعتقد أنه يتمتع بقدرات عقلية جيدة ويسيطر على الوضع".

هذا وبرأ تقرير المحقق الخاص، روبرت هور، الرئيس بايدن من سوء التعامل مع الوثائق السرية، لكن وصفه بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة". فيما دافع جو بايدن، بشدة عن قدراته الذهنية.

وتقدر مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن جو بايدن يبدو "أضعف وأكثر عرضة للخطر" من أي وقت مضى خلال فترة وجوده في منصبه.

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وذكرت أنه عقب نشر تحقيق سوء تعامل الرئيس الأمريكي مع وثائق حكومية سرية، حاول بايدن دحض التصورات القائلة بأنه "رجل مسن وذاكرته ضعيفة"، لكنه أكد بدلا من ذلك تلك المخاوف، ليرتكب أخطاء فادحة تظهر بوضوح حالته الصحية.

المصدر: RT

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