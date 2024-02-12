إعلام عبري: وفد إسرائيلي قد يتوجه إلى القاهرة للمشاركة في مفاوضات الرهائن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلة نقلا عن تقديرات ثلاثة مسؤولين كبار أن وفدا إسرائيليا ربما يتوجه إلى القاهرة غدا الثلاثاء بهدف دفع المفاوضات للإفراج عن الرهائن.

وقدر ثلاثة مسؤولين كبار إسرائيليين أن "وفدا إسرائيليا قد ينطلق إلى مصر غدا الثلاثاء لإجراء اجتماع مع رئيس المخابرات المركزية الأمريكية ورئيس المخابرات المصرية ورئيس حكومة قطر بهدف دفع المفاوضات للإفراج عن مختطفين".

وذكر موقع "والا" أنه "في حال توجه الوفد إلى القاهرة، فإن من سيرأسه هو رئيس جهاز الشاباك رونين بار المسؤول عن ملف الاتصالات مع المخابرات المصرية، وسينضم إليه رئيس الموساد ديفيد بارنياع والجنرال نيتسان ألون". فيما أفاد ديوان رئيس الحكومة أنه "لم يتخذ قرار بعد إن كان سيتم إرسال وفد إلى القاهرة".

وقبل يومين أشار مسؤولون في إسرائيل بأن "خروج الوفد مرتبط بقدرة مصر وقطر على جعل حماس تتراجع عن طلباتها التي عرضتها".

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هذا وأفاد موقع "أكسيوس" في وقت سابق، بأن إسرائيل رفضت مطالب حماس بشأن صفقة الرهائن، لكنها قالت إنها مستعدة لبدء مفاوضات على أساس الاقتراح الأصلي.

كما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على"ضرورة الاستفادة من التقدم في المفاوضات لتأمين إطلاق سراح الرهائن".

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ويشعر المجتمع الدولي بالقلق من خطر وقوع كارثة إنسانية في مدينة رفح، فيما يعيش قطاع غزة ظروفا إنسانية كارثية مع دخول الحرب يومها الـ129.

المصدر: RT + وكالات