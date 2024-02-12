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ليتوانيا.. توقيف موظف خسر 27 مليون يورو ليست من أمواله في كازينو

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ليتوانيا.. توقيف موظف خسر 27 مليون يورو ليست من أمواله في كازينو
Globallookpress Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын
صورة تعبيرية
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أعلنت محكمة العاصمة الليتوانية فيلنيوس اعتقال رجل أعمال اختلس حوالي 27 مليون يورو من الشركة وخسرها في القمار بالكازينو .

وقالت المحكمة: "ساروناس ستيبوكونيس، المشتبه به في اختلاسه وتبديده 27 مليون يورو من الشركة التي كان يعمل بها، قد تم احتجازه بأمر من المحكمة لمدة أسبوعين".

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وأثبت التحقيق أنه خسر الأموال في الكازينو.

وكان المحتجز شريكا في صندوق شركة BaltCap الاستثمارية. وعندما أصبح من الواضح أن الأموال مفقودة، اختفى في ليتوانيا.

وذكرت وسائل الإعلام، أنه كان في أوكرانيا، والغرض من وجوده هناك غير واضح. وعاد إلى ليتوانيا أواخر الأسبوع الماضي وسلم نفسه للسلطات في 10 فبراير.

المصدر: تاس

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