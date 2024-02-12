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بعثة روسيا في فيينا: غروسي يختصر زيارته إلى محطة زابوروجيه بسبب الاستفزازات الأوكرانية

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بعثة روسيا في فيينا: غروسي يختصر زيارته إلى محطة زابوروجيه بسبب الاستفزازات الأوكرانية
Sputnik
محطة زابوروجيه النووية
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أكدت بعثة روسيا الدائمة لدى المنظمات الدولية في فيينا أن المدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي اضطر إلى اختصار إقامته في محطة زابوروجيه النووية بسبب استفزازات أوكرانيا.

وقالت البعثة: "وفقا لـ"التقليد" الراسخ، رافقت الزيارة أعمال استفزازية من الجانب الأوكراني".

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وأشارت إلى أن السلطات الأوكرانية رفضت ضمان وقف إطلاق النار طوال مدة إقامة رافائيل غروسي وزيارات وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة.

وقد أدى ذلك إلى تقليص كبير في وقت زيارة المدير العام للوكالة إلى محطة زابوروجيه، ولم يتمكن من زيارة جميع المواقع التي كان مخططا لها.

وجرت في بداية شهر فبراير عملية تناوب أخرى لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية.

وتُعد زيارة غروسي الحالية هي الزيارة الرابعة على التوالي حيث جرت الزيارة الأولى في 1 سبتمبر 2022.

وتقع محطة زابوروجيه النووية، على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ستة مفاعلات.

المصدر: غازيتا. رو

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