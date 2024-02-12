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سياسي فرنسي: خطاب ترامب بشأن "الناتو" ضربة أخرى قاصمة للحلف بعد مقابلة بوتين مع كارلسون

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سياسي فرنسي: خطاب ترامب بشأن
AP
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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قال زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو إن خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول الانسحاب من "الناتو" وجه الضربة الثانية للحلف.

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وأوضح  فيليبو في منشور عبر منصة "إكس" أن خطاب ترامب حول الانسحاب من "الناتو" قوض سلطة الحلف، ووجه له الضربة الثانية بعد مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون.

وكتب عبر المنصة: " وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضربة محترفة لحلف "الناتو" عندما تعهد بالانسحاب من الحلف حال فوزه بالانتخابات، الأمر الذي سيقوض قوة الحلف ويدمره تماما وذلك في خضم الحملة الانتخابية الأمريكية!".

واضاف: "هذه هي ضربة ثانية للحلف الذي لم يتعاف بعد من الضربة الأولى وهي مقابلة الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي أصبحت ظاهرة عالمية!".

وخلص إلى أن ترامب وضع معركته من أجل السلام في مقدمة أهدافه، مشيرا إلى أن تقويض الحلف سيحقق هذه الغاية، ما دب الذعر بين أنصار "الناتو" ومؤيديه.

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وكان ترامب الذي يرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، هدد السبت في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

تجدر الإشارة إلى أن إنفاق دول الناتو بدأ يزداد في العامين الأخيرين من إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، بعد انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا عام 2014.

المصدر: نوفوستي 

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