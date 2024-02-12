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بن غفير يهاجم بريطانيا بسبب فرضها عقوبات على 4 مستوطنين

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بن غفير يهاجم بريطانيا بسبب فرضها عقوبات على 4 مستوطنين
Gettyimages.ru
إيتمار بن غفير
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هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بريطانيا عقب قرارها فرض عقوبات على 4 مستوطنين ضالعين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

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وقال بن غفير: "هذا القرار يشكل تعاونا مع حركة المقاطعة التي يتم في إطارها احتضان "الإرهابيين"".
ولفت إلى أن قرار فرض عقوبات على 4 مستوطنين محاولة من بريطانيا لنزع الشرعية عن الاستيطان والمستوطنين.

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وأعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 إسرائيليين بموجب نظام عقوبات يتعلق بحقوق الإنسان العالمية.

وذكرت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات الجديدة ترتبط بـ"أعمال عدائية وعنف ضد فلسطينيين" بالضفة الغربية، وتفرض الإجراءات قيودا مالية صارمة وعلى سفر الأفراد الأربعة الذين قالت بريطانيا إنهم متورطون في "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان".

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وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هناك مستويات غير مسبوقة من العنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

المصدر: RT

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