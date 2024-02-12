بريطانيا تعلن فرض عقوبات على 4 إسرائيليين

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 4 إسرائيليين بموجب نظام عقوبات يتعلق بحقوق الإنسان العالمية.

وذكرت الحكومة البريطانية أن هذه العقوبات الجديدة ترتبط بـ"أعمال عدائية وعنف ضد فلسطينيين" بالضفة الغربية.

وتفرض الإجراءات قيودا مالية صارمة وعلى سفر الأفراد الأربعة الذين قالت بريطانيا إنهم متورطون في "انتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن "المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين يهددون الفلسطينيين، غالبا تحت تهديد السلاح، ويجبرونهم على ترك أراضيهم التي هي ملكهم الشرعي".

وشدد على أن "هذا السلوك غير قانوني وغير مقبول. ويجب على إسرائيل أيضا أن تتخذ إجراءات أقوى وأن تضع حدا لعنف المستوطنين"، مشيرا إلى أنه "في كثير من الأحيان، نرى التزامات تم التعهد بها، ولكن لا يتم تنفيذها".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن هناك مستويات غير مسبوقة من العنف من جانب المستوطنين في الضفة الغربية خلال العام الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات في وقت سابق من هذا الشهر على أربعة رجال إسرائيليين اتهمتهم بالتورط في عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

المصدر: "رويترز"