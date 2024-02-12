المتحدث باسم نتنياهو يستشيط غضبا من تدوينة صحفي إسرائيلي وجه انتقادا لاذعا لرئيس الوزراء الإسرائيلي

أثارت تدوينة نشرها الصحفي الإسرائيلي يئير نافوت انتقد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عملية تحرير أسيرين إسرائيليين في غزة غضب المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية.

ورحب المتحدث باسم نتنياهو، غي ليفي، في تديونة على منصة "x" بالإفراج عن المختطفين فرناندو سيمون مارمان ولويس هر.

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وأضاف نتنياهو بأن العمل على إطلاق سراح جميع المختطفين مستمر حتى في هذه اللحظة.

وبخصوص المسؤولية عن الفشل الاستخباراتي يوم 7 أكتوبر قال ليفي "لم يكن نتنياهو هو الذي تلقى مكالمة تحذيرية في الرابعة صباحا وعاد إلى النوم".

وظلت التغريدة منشورة لساعات قبل أن يحذفها المتحدث عقب تسليط القناة "12" العبرية الضوء على تفاصيلها.

وقال الصحفي يئير نافوت في التدوينة التي أثارت حنق المتحدث باسم نتنياهو "لقد أطلق سراحهم بمفرده تماما، نعم؟ أوه... ولكن أين كان عندما تم تدنيسهم وذبحهم واغتصابهم وقتلهم واعتقالهم".

ورد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "أيها الصحفي المجهول، لم يستقبل نتنياهو مكالمة وتجاهلها، لم يتلق اتصالا تحذيريا في الثانية صباحا.. لم يتلق اتصالا تحذيريا في الرابعة صباحا وعاد للنوم، لم يصدر تعليمات لقوات الجولاني بعدم الاقتراب من الحدود حتى التاسعة صباحا، لا لم يفعل ولم يتم وضعهم في حالة تأهب عند الفجر".

وفي وقت لاحق، أشاد المتحدث بتصرفات نتنياهو من أجل أمن إسرائيل وكتب أنه "استثمر المليارات في الجيش وقوات الأمن والمخابرات في غزة أيضا، وقام ببناء سياج وحاجز تحت الأرض بعشرات المليارات، وحظر دخول العمال الغزيين إلى إسرائيل منذ "زوك إيتان" 2014 حتى غيره نفتالي بينيت وبيني غانتس ويائير لابيد".

المصدر: القناة "12" العبرية