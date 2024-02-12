صحافي إسرائيلي يطلب تقديم الشكر لـ"حماس"

طلب الصحافي يسرائيل فراي، شكر حركة "حماس" التي أبقت "المختطفين بشروط معقولة"، وذلك بعد أن تم تحرير أسيرين إسرائيليين في عملية سرية الليلة الماضية.

وقال فراي في منشور عبر حسابه على منصة x: "حالتهم جيدة"، الحمد لله والشكر لمن أبقاهم في ظروف معقولة على عكس القصص المظلمة التي يسوقونها لنا عن التعذيب والانتهاكات. على أمل أن يعود جميع المختطفين والأسرى إلى منازلهم بسلام".

"מצבם מוגדר טוב", תודה לאל ואולי גם למי ששמר עליהם בתנאים סבירים בניגוד לסיפורים האפלים ששיווקו לנו על עינויים והתעללויות. אמן וישובו כל החטופים והאסירים לביתם בשלום. pic.twitter.com/RSd4DebY4Q — ישראל פריי (@freyisrael1) February 12, 2024

وأثار الصحفي ضجة بعد أن طلب شكر "حماس"، وقد لاقى المنشور عدة تعليقات تهاجمه.

ورد قائلا: "هناك فرق بين الصعوبة والخوف وبين الوضع المروع حقا الذي أجد صعوبة في تخيله وتعذيبه. كل يوم وساعة أتمنى ألا يعاني المختطفون، وعلينا أن ندرك الفجوة بين الدعاية والواقع كما ينعكس في عدد كبير من المختطفين الذين عادوا".

אבל לרגע לא טענתי שזה כיף להיות בשבי, בין הקושי והפחד והמצב הבאמת נוראי שאני מתקשה לדמיין לבין עינויים יש הבדל. בכל יום ושעה אני מאחל לכך שהחטופים לא סובלים, וצריך להכיר בפער שבין התעמולה לבין המציאות כפי שהיא משתקפת בחלק ניכר מהחטופים שחזרו. — ישראל פריי (@freyisrael1) February 12, 2024

وكتب أحد المعلقين: "البعض تلقى معاملة معقولة والبعض الآخر تلقى معاملة فظيعة - على أية حال، يجب أن يموت كل من اختطفهم وكل من احتجزهم، ولا أفهم سبب شكرك لهم".

חלק קיבלו יחס סביר וחלק יחס נוראי - ובכל מקרה כל מי שחטף אותם וכל מי שהחזיק בהם צריך למות ולא ברור לי למה אתה מודה להם. — Yair Lavi (@yairlv) February 12, 2024

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أنه تمكن ليل الأحد/ الاثنين، من خلال عملية سرية ومعقدة في منطقة الشابورة في رفح جنوب قطاع غزة، من تحرير أسيرين إسرائيليين لدى حركة حماس.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، "أتممنا الليلة الماضية عملية تحرير لمختطفين إسرائيليين تم اختطافهما في السابع من أكتوبر من كيبوتس نير إسحاق من قبل حماس وتم احتجازهما في رفح وهما: لويس هر 70 عاما وفرناندو مرمان 60 عاما".

المصدر: RT