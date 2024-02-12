قال الجنرال فالديمار سكشيبتشاك، وهو قائد سابق للقوات البرية البولندية، إن الخطوات الأخيرة التي اتخذها فلاديمير زيلينسكي، قد تتسبب في مشاكل جدية للغاية لأوكرانيا.

وأضاف الجنرال في حديث لموقع Do Rzeczy: "الوضع في أوكرانيا حرج جدا، وفي رأيي أن نظام كييف هو المذنب في ذلك. هو مذنب في ظهور شبح الهزيمة".

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ويرى الجنرال، أنه تم اتخاذ قرار استبدال القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا، في الوقت غير المناسب بتاتا.

وقال: "في رأيي، لا ينبغي تنفيذ مثل هذه التغيرات خلال العملية العسكرية، لذلك هذه ليست أخبار جيدة للغاية. علاوة على ذلك، فإن إقالة زالوجني وتعيين سيرسكي ليس القرار الأفضل من وجهة نظر قيادة القوات".

يشار إلى أن زيلينسكي، وقع يوم الخميس على مراسيم بإقالة قائد الجيش فاليري زالوجني وتعيين الجنرال ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقا، بدلا عنه.

ومن المعروف، أن أحد ألقاب سيرسكي واسعة الانتشار بين العسكريين الأوكرانيين، "الجنرال- 200"، وذلك بسبب الخسائر البشرية الفادحة التي وقعت تحت قيادته.

المصدر: نوفوستي