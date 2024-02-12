الخارجية الروسية: عقوبات ضد 18 مواطنا بريطانيا

أفاد بيان من وزارة الخارجية الروسية بفرض عقوبات على 18 مواطنا بريطانيا، وأن العمل على توسيع قائمة التوقيف الروسية ردا على الأعمال العدائية من جانب بريطانيا سوف يستمر.

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وتابع البيان أنه ردا على مسار المواجهة الذي تنتهجه لندن، والذي تُبذل من خلاله جهود لشيطنة بلادنا، يتم اختلاق روايات مناهضة لروسيا بشكل نشط من أجل الحد من نفوذ موسكو على الساحة الدولية، كما يتم ضخ مزيد من الأسلحة لنظام النازيين الجدد في كييف، لهذا فقد اتخذت وزارة الخارجية قرارا بإدراج عدد من الشخصيات التي تنتمي إلى المؤسسة العسكرية والسياسية والمجتمع العلمي والأكاديمي في بريطانيا على قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية".

وأدرجت موسكو قائد قوة الغواصات البريطانية والممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني لغرب البلقان على قائمة العقوبات، وكذلك نائب وزير الدفاع البريطاني ورئيس القوات السيبرانية الوطنية.

وبحسب الوزارة، فإن أكبر المؤسسات التعليمية الغربية تساهم بشكل فعال في أعمال لندن التخريبية ضد روسيا، وأكد بيان الوزارة أنها ستعمل على توسيع قائمة الإيقاف ردا على تلك الأعمال العدائية.

المصدر: تاس