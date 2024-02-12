استطلاع: ترامب يتفوق على بايدن في القدرة على التعامل مع قضيتي فلسطين وأوكرانيا

يعتقد 35% من الأمريكيين أن الرئيس السابق ومرشح الرئاسة دونالد ترامب كان سيتعامل مع أزمة أوكرانيا والنزاع بين إسرائيل وحركة حماس بصورة أفضل من خلفه الحالي جو بايدن.

وكشف استطلاع للرأي أجرته ABC News بالتعاون مع Ipsos أن بايدن حصل على نسبة 27% مقابل ترامب.

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في الوقت نفسه، يعتقد 36% أن ترامب كان سيتعامل مع الوضع في أوكرانيا بشكل أفضل، مقابل 33% بالنسبة لبايدن.

على التوازي مع ذلك، يعتقد 33% من المستطلعين أن أيا من المرشحين بايدن وترامب لن يحسن الأداء مع قضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، و28% منهم فيما يخص النزاع الأوكراني.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 9 إلى 10 فبراير الجاري بمشاركة 528 شخصا بالغا أمريكيا مع هامش خطأ يقدر لـ 4.5 نقطة مئوية.

ومع اقترا موعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024. تظهر استطلاعات الرأي أن ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري ومن المتوقع أن ينافسه بايدن على كرسي البيت الأبيض.

المصدر: نوفوستي