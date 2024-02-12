استطلاع: 86% من الأمريكيين يعتبرون أن بايدن هرم ولا يصلح أن يكون رئيسا لولاية جديدة

أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة ABC News وIpsos أن 86% من الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس جو بايدن أكبر من أن يخدم في منصبه لولاية ثانية.

وبايدن (81 عاما) هو أكبر رئيس يترشح لمنصب الرئاسة، ويبلغ خصمه المحتمل من الحزب الجمهوري في انتخابات 2024، الرئيس السابق دونالد ترامب، 77 عاما.

وأظهر الاستطلاع أن 59% من الأمريكيين يعتقدون أن كلا من بايدن وترامب كبيران في السن.

وتم إجراء الاستطلاع في اليومين التاليين لإصدار المحقق الخاص روبرت هور تقريره حول تعامل بايدن مع الوثائق السرية، والذي وصف فيه الرئيس بأنه "رجل مسن حسن النية وذاكرة ضعيفة".

وأشارت استطلاعات الرأي الوطنية المتعددة في الأشهر الأخيرة إلى أن الناخبين يعتبرون عمر بايدن عاملا رئيسيا في قدرته على الخدمة.

ووجد استطلاع أجرته شبكة ABC News و"واشنطن بوست" أن 74% من الأمريكيين يعتقدون أن بايدن أكبر من أن يخدم فترة ولاية أخرى كرئيس، وقال 49% الشيء نفسه عن ترامب.

وعندما يتعلق الأمر بمشاكل ترامب القانونية، فإن غالبية الأمريكيين، 66%، يعتقدون أن الرئيس السابق لا ينبغي أن يكون محصنا من الملاحقة الجنائية بسبب الإجراءات التي اتخذها عندما كان رئيسا.

ويجادل الفريق القانوني لترامب بأن ترامب يجب أن يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية في قضيته الفيدرالية المرفوعة في 6 يناير، والتي اختلفت معها محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي، وأحالت الأمر إلى المحكمة العليا.

المصدر: The Hill