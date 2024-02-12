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جنرال بولندي يحذر أوكرانيا من عواقب إقالة زالوجني

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جنرال بولندي يحذر أوكرانيا من عواقب إقالة زالوجني
Sputnik
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قال الجنرال البولندي ياروسلاف كراشيفسكي، في مقابلة مع RMF FM إن استقالة القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني ستؤثر سلبا على قدرات الجيش الأوكراني.

وأضاف كراشيفسكي، وهو ضابط برتبة عميد ترأس سابقا مديرية مراقبة القوات المسلحة في مكتب الأمن القومي في بولندا: "الجنود كانوا يحبون زالوجني، ويعتبرونه قائدا حقيقيا، ولذلك ستؤثر إقالته حتما على الروح القتالية في صفوف القوات الأوكرانية".

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وشدد الجنرال البولندي، على أن هذه الاستقالة أظهرت مدى ضعف نظام كييف.

وفي وقت سابق، قال العقيد المتقاعد في المخابرات الأوكرانية أوليغ ستاريكوف، إن التغييرات في قيادة الجيش الأوكراني، ستقلل من ثقة الضباط القادة في رؤسائهم.

يوم الخميس الماضي، أعلن فلاديمير زيلينسكي، عن إقالة فاليري زالوجني من منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، وتعيين مكانه ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقا.

ووفقا لوسائل الإعلام الغربية الرائدة، اكتسب القائد العام الجديد للقوات المسلحة الأوكرانية سمعة مثيرة للجدل: فهو يعتبر من المؤيدين المقربين لزيلينسكي. بالإضافة إلى ذلك، تكن غالبية العسكريين كراهية شديدة له، لذلك أطلقوا عليه لقب "الجزار" و"الجنرال 200".

المصدر: نوفوستي

 

 

 

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