بعثة روسيا في الأمم المتحدة: غوتيريش يتردد في التحكيم ضد واشنطن

صرح النائب الأول للمبعوث الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن جميع الظروف مهيأة لبدء تحكيم ضد الولايات المتحدة لكن الأمين العام أنطونيو غوتيريش متردد في ذلك.

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جاء ذلك في مقابلة لبوليانسكي مع وكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن جميع الظروف مهيأة للأمم المتحدة كي تبدأ إجراءات التحكيم ضد الولايات المتحدة لعدم إصدارها تأشيرات للدبلوماسيين الروس، حيث لم تصدر تأشيرة دخول لرئيس الوفد الروسي المشارك في الجلسة الختامية للجنة الأممية الخاصة بوضع اتفاقية بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية، ما أسفر عن عدم مشاركته في الجلسة في نيويورك.

وكانت موسكو قد أشارت مرارا وتكرارا إلى مشكلات تتعلق بإصدار التأشيرات الأمريكية، لا سيما للدبلوماسيين المبعوثين إلى الأمم المتحدة، وفي نهاية مارس 2023، قال بوليانسكي لـ "نوفوستي" إن موسكو تعول على الأمين العام لبدء إجراءات التحكيم في أقرب وقت ممكن.

وردا على سؤال حول سبب عدم شروع غوتيريش في التحكيم حتى الآن، قال بوليانسكي: "أعتقد أن أنطونيو غوتيريش وحده يستطيع الإجابة على هذا السؤال. نحن أيضا لا نفهم السبب وراء ذلك". وكما أشار النائب الأول لمبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع عقد في يناير إلى أن وزير الخارجية سيرغي لافروف طرح هذه القضية بحزم مرة أخرى مع الأمين العام.

وتابع بوليانسكي: "إننا نعتقد أن جميع الظروف لبدء التحكيم مهيئة منذ فترة طويلة، ولكن، وفقا للاتفاق على حضور الهيئات المركزية للأمم المتحدة، فإن الأمين العام هو الذي يمكنه طرح مبادرة التحكيم. لا يمكننا أن نفعل ذلك نيابة عن السيد غوتيريش، ولا أحد بإمكانه ذلك".

وأضاف: "إنه ينتظر شيئا ما، ربما يأمل في شيء ما، لكننا مرة تلو مرة نقدم له حقائق جديدة، تثبت بما لا يدع مجالا للشك عدم وجود أي تحسن".

وبحسب الدبلوماسي، فإنها مشكلة منهجية، وتابع: "الأمر، علاوة على ذلك، لا يتعلق بروسيا وحدها، وإنما بعدد من الدول الأخرى. ونحن نثير هذه القضية معا في لجنة العلاقات مع البلد المضيف. لذلك فالأدلة المتاحة لدى الأمين العام أكثر من كافية، ويتعين اتخاذ إجراءات قانونية محددة. ولكن، حتى الآن، ومع سوء الحظ، لم نر هذه الإجراءات".

المصدر: نوفوستي