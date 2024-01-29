الولايات المتحدة تمنع إصدار تأشيرة لدبلوماسي روسي

أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة دخول لرئيس الوفد الروسي إلى دورة اللجنة الأممية لصياغة اتفاقية حول منع استخدام تقنيات المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية.

وقال كبير مستشاري دائرة أمن المعلومات الدولي في وزارة الخارجية الروسية، أندريه أكولتشيف، خلال جلسة للجنة الأممية المذكورة، يوم الاثنين: "أود التذكير بأن رئيس وفدنا منع من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الختامية".

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وبسبب عدم حضور رئيس الوفد أرتور لوكمانوف للدورة، تلا أكولتشيف خطابه الموجه إلى اللجنة.

يذكر أن اللجنة الخاصة لصياغة اتفاقية حول منع استخدام تقنيات المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية تم تأسيسها بمبادرة من روسيا من أجل إنشاء آلية قانونية دولية لمحاربة الجريمة في هذا المجال.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة مشروع الاتفاقية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024.

المصدر: نوفوستي