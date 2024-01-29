 
مباشر

الولايات المتحدة تمنع إصدار تأشيرة لدبلوماسي روسي

أخبار روسيا

الولايات المتحدة تمنع إصدار تأشيرة لدبلوماسي روسي
Sputnik MAXIM BLINOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wvkg

أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تصدر تأشيرة دخول لرئيس الوفد الروسي إلى دورة اللجنة الأممية لصياغة اتفاقية حول منع استخدام تقنيات المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية.

وقال كبير مستشاري دائرة أمن المعلومات الدولي في وزارة الخارجية الروسية، أندريه أكولتشيف، خلال جلسة للجنة الأممية المذكورة، يوم الاثنين: "أود التذكير بأن رئيس وفدنا منع من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في الدورة الختامية".

إقرأ المزيد
السفير الروسي بواشنطن: قرار الولايات المتحدة طرد الدبلوماسيين الروسيين غير مبرر
السفير الروسي بواشنطن: قرار الولايات المتحدة طرد الدبلوماسيين الروسيين غير مبرر

وبسبب عدم حضور رئيس الوفد أرتور لوكمانوف للدورة، تلا أكولتشيف خطابه الموجه إلى اللجنة.

يذكر أن اللجنة الخاصة لصياغة اتفاقية حول منع استخدام تقنيات المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية تم تأسيسها بمبادرة من روسيا من أجل إنشاء آلية قانونية دولية لمحاربة الجريمة في هذا المجال.

ومن المقرر أن تقدم اللجنة مشروع الاتفاقية للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا