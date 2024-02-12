قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد سكوت ريتر، إن الولايات المتحدة تخسر أمام روسيا في أوكرانيا وتتعرض لهزيمة في الشرق الأوسط، وليس لديها خطة بديلة.

وأضاف الخبير في مقابلة مع قناة Dialogue Works على يوتيوب: "روسيا تنتصر وستواصل الانتصار في أوكرانيا. ليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تفعله لوقف ذلك. وتتعرض الولايات المتحدة للفشل كذلك في الشرق الأوسط - على سبيل المثال، لم يسفر القصف الأمريكي لمواقع الحوثيين في اليمن عن أي تأثير ملموس".

إقرأ المزيد

ووفقا له، بات موقف الولايات المتحدة مهزوزا جدا، "الخطة (أ) لا تعمل، ولا توجد خطة (ب). ولذلك سيشهد العالم قريبا تعرض الولايات المتحدة لهزيمة استراتيجية".

وفي وقت سابق، قال الرئيس فلاديمير بوتين في مقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، إنه لم يتواصل مع بايدن بعد بدء العملية العسكرية العسكرية في أوكرانيا.

وشدد الرئيس الروسي على أنه حذر مرارات عديدة، نظيره الأمريكي من "الخطأ التاريخي" الذي ترتكبه واشنطن بتقديمها الدعم لنظام كييف.

المصدر: نوفوستي