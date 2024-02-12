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متابعون يردون على بايدن بعد اتهامه لبوتين بالسعي لـ"مكاسب أكبر من أوكرانيا"

أخبار العالم

متابعون يردون على بايدن بعد اتهامه لبوتين بالسعي لـ
Globallookpress
الرئيس الأمريكي جو بايدن
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سارع متابعون للرئيس الأمريكي جو بايدن عبر "X" للرد عليه إثر انتقده تصريحات لسلفه دونالد ترامب أكد فيها أنه "لن يمنع روسيا من مهاجمة دول في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية".

وكتب بايدن في حسابه على "إكس": "هل تريدون أن تعرفوا سبب أهمية أوكرانيا؟ لأن بوتين، كما ترون، يضع نصب عينيه مكاسب أكبر منها".

وفي التعليقات، انتقد مستخدمون تصريح بايدن، ودعوه إلى الاهتمام بالولايات المتحدة، وليس بأوكرانيا، وعدم جلب العار بمثل هذه التصريحات، وتقديم الاستقالة.

وعلق حساب @Bubblebathgirl: "أوكرانيا ليست مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. لكن حدود الولايات المتحدة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. لقد تخلى عنها جو بايدن لمدة 3 سنوات وسمح بدخول أكثر من 13 مليون مهاجر غير شرعي. وهذا ما يهتم به الأمريكيون. إما أن يدافع بايدن عن حدودنا أو يستقيل".

وكتب حساب @BartemyS أن جو بايدن وعائلته حصلوا على الملايين من أوكرانيا لأن هانتر لم يفعل شيئا سوى هذا الأمر.. لدى العائلة 20 شركة وهمية لخلط الأموال وإخفائها. وبحوزة وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 150 تقريرا عن المعاملات المشبوهة المتعلقة ببايدن".

ويوم أمس، قال ترامب إنه كرئيس للولايات المتحدة لن يسمح بتقديم المساعدة لدول الناتو في حال لم تدفع فواتيرها.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا سيما بولندا ولاتفيا أو دول البلطيق الأخرى.

المصدر: RT

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