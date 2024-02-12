متابعون يردون على بايدن بعد اتهامه لبوتين بالسعي لـ"مكاسب أكبر من أوكرانيا"

سارع متابعون للرئيس الأمريكي جو بايدن عبر "X" للرد عليه إثر انتقده تصريحات لسلفه دونالد ترامب أكد فيها أنه "لن يمنع روسيا من مهاجمة دول في الناتو لا تفي بالتزاماتها المالية".

وكتب بايدن في حسابه على "إكس": "هل تريدون أن تعرفوا سبب أهمية أوكرانيا؟ لأن بوتين، كما ترون، يضع نصب عينيه مكاسب أكبر منها".

You want to know why Ukraine is important? Because as you can see, Putin and his useful lackeys have their eyes on bigger prizes. https://t.co/9XUJpHRS2b — Joe Biden (@JoeBiden) February 11, 2024

وفي التعليقات، انتقد مستخدمون تصريح بايدن، ودعوه إلى الاهتمام بالولايات المتحدة، وليس بأوكرانيا، وعدم جلب العار بمثل هذه التصريحات، وتقديم الاستقالة.

وعلق حساب @Bubblebathgirl: "أوكرانيا ليست مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. لكن حدود الولايات المتحدة مهمة بالنسبة للولايات المتحدة. لقد تخلى عنها جو بايدن لمدة 3 سنوات وسمح بدخول أكثر من 13 مليون مهاجر غير شرعي. وهذا ما يهتم به الأمريكيون. إما أن يدافع بايدن عن حدودنا أو يستقيل".

Ukraine is not important to the United States.



The United States border is important to the United States.



Joe Biden has abandoned it for 3 years and let in over 13 million illegals.



That’s what Americans care about.



Either Biden defends our border or he resigns. — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 11, 2024

وكتب حساب @BartemyS أن جو بايدن وعائلته حصلوا على الملايين من أوكرانيا لأن هانتر لم يفعل شيئا سوى هذا الأمر.. لدى العائلة 20 شركة وهمية لخلط الأموال وإخفائها. وبحوزة وزارة الخزانة الأمريكية أكثر من 150 تقريرا عن المعاملات المشبوهة المتعلقة ببايدن".

Joe Biden and The Biden Crime family got millions from Ukraine for Hunter doing nothing but providing access to Joe - The Big Guy.



The Biden Crime family had 20 shell companies to shuffle and hide the money.

The Treasury Dept has over 150 suspicious transaction reports re Bidens — $8 Bartemy (@BartemyS) February 11, 2024

ويوم أمس، قال ترامب إنه كرئيس للولايات المتحدة لن يسمح بتقديم المساعدة لدول الناتو في حال لم تدفع فواتيرها.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أن موسكو لا تنوي مهاجمة دول الناتو، ولا سيما بولندا ولاتفيا أو دول البلطيق الأخرى.

المصدر: RT