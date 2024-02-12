 
مباشر

البحرية البريطانية ترصد هجوما بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن

أخبار العالم

البحرية البريطانية ترصد هجوما بصاروخين على سفينة قبالة سواحل اليمن
UKMTO
UKMTO: تعرض سفينة لهجوم بصاروخين قبالة سواحل اليمن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wyn2

أفاد مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO، اليوم الاثنين، بأن سفينة أبلغت عن استهدافها بصاروخين على بعد 40 ميلا بحريا قبالة السواحل اليمنية.

وقالت الوكالة التي تديرها القوات البحرية الملكية البريطانية في بيان، إنها تلقت "تقريرا عن حادثة على بعد 40 ميلا بحريا إلى جنوب المخا في اليمن".

وأضافت أن "القبطان أبلغ أن سفينته هوجمت بصاروخين"، مشيرة إلى أن طاقم السفينة بخير.

وقبل ساعات، أعلن UKMTO وقوع هذا الحادث، ونصح السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.

ودخلت التوترات في منطقة البحر الأحمر منذ أيام، مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير الماضي سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

الملايين تتزاحم على موقع X لمشاهدة "مقابلة القرن".. ماذا قال بوتين لكارلسون؟