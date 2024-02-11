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باشينيان: شراكتنا مع "الناتو لا تنص على عضويتنا في الحلف

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باشينيان: شراكتنا مع
ria.ru
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان
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قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إن بلاده لم تبحث ولا تناقش مسألة انضمامها إلى حلف "الناتو".

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وأضاف باشينيان في حديث لصحيفة "التلغراف": "حاليا لا توجد مثل هذه القضية في جدول أعمالنا، أي أننا لم نناقش ولا نناقش مسألة الانضمام إلى الناتو".

وتابع: "لدينا شراكة مع حلف "الناتو" وليس هناك شيء جديد بهذا الصدد"، موضحا "في السابق كان لدينا برنامج شراكة فردية، أما الآن فيتم إعادة صياغة هذا البرنامج بشكل جديد من التعاون لكنه لا ينص بموجبها على عضويتنا في الحلف".

وأشار إلى أن أرمينيا الآن عضو في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، لافتا إلى أن بلاده تبحث مدى تلبية استراتيجية المنظمة لمصالح أرمينيا على المدى الطويل.

المصدر: نوفوستي 

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