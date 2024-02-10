سفير روسيا لدى أرمينيا: لن نسمح للقوى الخارجية باستغلال القوقاز لأغراض جيوسياسية انتهازية ضدنا

أكد السفير الروسي لدى أرمينيا سيرغي كوبيركين اهتمام موسكو بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة جنوب القوقاز.

وأشار كوبيركين في حديث لإذاعة "سبوتنيك" أن القوى الخارجية غير الصديقة والمعادية لموسكو تحاول العمل ضد المصالح الروسية في جنوب القوقاز، وأن هذه القوى المعادية تنظر إلى هذه المنطقة كأداة سياسية ضد موسكو والتأثير على العلاقات الروسية الأرمنية.

وقال: "موقف روسيا واضح تماما، جنوب القوقاز منطقة حيوية بالنسبة لنا، ولطالما لعبت روسيا وستلعب دورا هاما في جنوب القوقاز، لأنه من مصلحتنا أن تنعم هذه المنطقة بالسلام والاستقرار".

وأضاف: "أعداء روسيا ينظرون إلى الأحداث الدرامية في جنوب القوقاز كذريعة وفرصة للعمل ضد موسكو، لسوء الحظ هذا هو الوضع وله تأثيره السلبي، وهو عامل مقلق يجب أخذه في الاعتبار، وشخصيا آمل أن يكون ما يوحدنا مع أرمينيا أقوى من محاولات إثارة الخلاف في علاقاتنا، ومحاولات تقويض موقف روسيا ودورها في جنوب القوقاز".

وخلص إلى أن أي محاولات لخلق الاضطرابات في أرمينيا ومنطقة القوقاز واستغلالها لأغراض جيوسياسية انتهازية من أي جهة كانت ستقابل برد روسي قاس"

المصدر: سبوتنيك