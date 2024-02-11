ترامب يتوعد بـ"عملية ترحيل" جماعية للمهاجرين حال عودته للرئاسة

توعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب السبت بقيادة "عملية ترحيل" ضخمة للمهاجرين منذ اليوم الأول في منصبه إذا أعيد انتخابه رئيسا، مرحبا برفض الكونغرس مشروع قانون الهجرة.

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وقال ترامب خلال تجمع عام في كارولاينا الجنوبية "منذ اليوم الأول، سأنهي كل سياسات الحدود المفتوحة لإدارة بايدن وسنطلق أكبر عملية ترحيل وطنية في تاريخ الولايات المتحدة. ليس لدينا خيار".

ولفتت وكالة الصحافة الفرنسية إلى أن ترامب استخدم كل نفوذه لدى أعضاء الكونغرس الجمهوريين لعرقلة النص، حارما بذلك الرئيس جو بايدن الذي يحتمل أن يواجهه في انتخابات نوفمبر، من فرصة تحقيق انتصار في قضية الهجرة الحساسة.

وتحت ضغط من ترامب، يبدو أن المشرعين الجمهوريين قرروا منع أي إصلاح لسياسة الهجرة قبل الانتخابات الرئاسية.

وبنى الرئيس السابق شعبيته، خلال أول حملة ناجحة له، من خلال إطلاقه وعدا ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، وقال السبت إن ترحيل المهاجرين سيكون أحد أولوياته.

من الجدير ذكره، أنه إضافة إلى إصلاح نظام الهجرة، تضمن الاتفاق الذي تعرقل في الكونغرس مساعدات إضافية لأوكرانيا وإسرائيل.

المصدر: أ ف ب