ترامب يحذر من وقوع هجمات إرهابية في الولايات المتحدة قريبا

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتوقع هجمات إرهابية في المستقبل القريب، ويرجع ذلك إلى تسلل العديد من المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد.

وقال ترامب لأنصاره في ولاية كارولينا الجنوبية، حيث ستجرى الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في 24 فبراير: "هناك أشخاص يتسللون إلى بلدنا ولا ينبغي أن يكونوا هنا. يتسلل أشخاص إلى بلدنا ويمكن أن يسببوا مشاكل كبيرة. هناك احتمال بنسبة 100% أن تكون هناك هجمات إرهابية في المستقبل غير البعيد".

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وأكد ترامب أنه إذا فاز بالانتخابات في نوفمبر، فإنه سينهي "سياسة الحدود المفتوحة" التي بدأها الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ويبدأ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير الشرعيين في التاريخ الأمريكي.

وسبق أن حذر الرئيس الأمريكي السابق من أنه بنهاية رئاسة بايدن سيبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة نحو 19 مليونا وسيتجاوز عددهم عدد سكان ولاية نيويورك.

وتشهد الولايات المتحدة مستويات قياسية من الهجرة غير الشرعية، حيث سجل مسؤولو الحدود 302 ألف عبور حدودي غير قانوني في ديسمبر الماضي، وهو أكبر عدد في شهر واحد.

بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أعداد قياسية من المهاجرين غير الشرعيين خلال السنوات الثلاث التي قضاها بايدن في قيادة الولايات المتحدة.

المصدر: تاس