مستشار كلينتون السابق: وضع الديمقراطيين في الولايات المتحدة مريع بسبب بايدن

انتقد بول إدوا بيغالا مستشار الرئيس الأمريكي الـ42 بيل كلينتون، الرئيس الحالي جو بايدن، بسبب رد فعله على تقرير المدعي العام روبرت هور حول الوثائق السرية والذي ألمح لمشاكل في ذاكرته

وقال بيغالا منددا باستراتيجية بايدن: "بدلا من الدعوة إلى مؤتمر صحفي والقول "كنت أفكر بصورة جيدة"، كان ينبغي شن هجوم". إلا أن الرئيس الأمريكي "زاد الطين بلة" فقط بالتعبير عن غضبه، على حد اعتبار بيغالا.

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وفي الوقت نفسه، أكد مستشار كلينتون السابق على أنه من أنصار بايدن، لكنه وصف الوضع الحالي بأنه "مريع بالنسبة للديمقراطيين".

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن تقرير المدعي العام الخاص بقضية وئائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية، روبرت هور الذي ذكر أنه يعاني من مشاكل في الذاكرة، أثار غضب البيت الأبيض.

وذكرت مصادر الصحيفة أن بايدن أعرب في اجتماع للديمقراطيين في مجلس النواب في 8 فبراير عن غضبه إزاء ذلك، متسائلا: "هل تعتقدون أنني سأنسى اليوم الذي مات فيه ابني؟" معقبا بكلمات بذيئة.

ووجد التقرير الذي أعده المستشار الخاص، روبرت هور، أدلة على أن بايدن احتفظ عمدا بمعلومات سرية للغاية، لكنه أوضح أن الأدلة لا تكفي لتوجيه تهم جنائية.

ووصف التقرير ذاكرة الرئيس الديمقراطي (81 عاما) بأنها "ضبابية" و"غامضة" و"معيبة" و"ضعيفة"، كما أشار إلى أن بايدن لا يتذكر تفاصيل هامة في حياته، كتوقيت وفاة ابنه بو، أو عندما شغل منصب نائب الرئيس.

المصدر: لينتا. رو