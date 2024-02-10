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محتجون يغلقون مدخل مطبعة صحيفة "بيلد" في ألمانيا لعدم موافقتهم على تغطيتها للاحتجاجات (فيديو)

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محتجون يغلقون مدخل مطبعة صحيفة
Globallookpress Michael Kuenne
ألمانيا-برلين. صورة تعبيرية
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أفادت صحيفة "بيلد" بأن حوالي 120 متظاهرا أغلقوا مدخل المطبعة التي تطبع صحيفتي "بيلد" و"فيلت أم زونتاج" في ألمانيا.

وقالت الصحيفة إن "حوالي 120 متظاهرا قاموا بإغلاق مطبعة في بلدة آرنسبورغ بأكثر من 40 سيارة مساء السبت. ومن بين أمور أخرى، تُطبع هناك صحيفة "بيلد" و"فيلت أم زونتاج"".

يشار إلى أن ألمانيا تشهد احتجاجات واسعة النطاق منذ بداية الأسبوع الماضي، وكان أكثرها صدى عندما زار شولتس مصنع القطارات السريعة "دويتشه بان" في مدينة كوتبوس حيث تعالت أصوات الزمامير وأبواق المركبات إلى درجة تصم الآذان.

المصدر: RT

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