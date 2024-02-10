ستولتنبرغ: على الناتو الاستعداد لمواجهة عسكرية محتملة مع روسيا تستمر لعقود

اعتبر أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه يتعين على الحلف الاستعداد لاحتمال حدوث مواجهة تستمر لعقود مع روسيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى عدم سعي الحلف للحرب مع روسيا.

وحث ستولتنبرغ في حديث لصحيفة "فيلت أم زونتاج"، على ضرورة عمل دول الحلف على "التسلح من أجل مواجهة محتملة قد تستمر لعقود".

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وفي السياق ذاته دعا إلى زيادة وتسريع طلبيات شركات الدفاع الأوروبية، لافتا إلى أنه في معايير اقتصاد السوق، يحتاج مصنعو الأسلحة إلى عقود موقعة كي يتمكنوا من زيادة إنتاجهم.

وأضاف ستولتنبرغ: "نحن بحاجة إلى استعادة وتوسيع قاعدتنا الصناعية بسرعة حتى نتمكن من زيادة الإمدادات إلى أوكرانيا وتجديد احتياطياتنا".

وأضاف: "وهذا يعني الانتقال من الإنتاج البطيء في وقت السلم إلى الإنتاج السريع المطلوب في أوقات النزاعات".

كما اعتبر أمين عام الناتو أن "أفضل أنواع الدفاع حاليا هو دعم أوكرانيا والاستثمار في الإمكانات العسكرية لحلف شمال الأطلسي".

في المقابل، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقال لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيقاومان أي محاولات لجر حلف الناتو إلى النزاع في أوكرانيا.

وأشار أيضا إلى أنه "يتعين على دول التحالف ضمان فعالية الدفاع والأمن الجماعي".

المصدر: تاس