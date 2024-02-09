بارغيليفيتش رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، يوم الجمعة، تعيين أناتولي بارغيليفيتش رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بدلا من سيرغي شابتالا.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر قناته على تطبيق تلغرام: وفقا لنتائج اجتماعات (اليوم): قمت أولا بتغيير رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لأوكرانيا. وأشكر الفريق سيرجي شابتالا على خدمته خلال هذين العامين من الحرب. وبناء على اقتراح قائد الجيش ألكسندر سيرسكي، قمت بتعيين اللواء أناتولي بارغيليفيتش رئيسا جديدا لهيئة الأركان العامة.

ووفقا لزيلينسكي، فإن "بارغيليفيتش شخص ذو خبرة ويدرك مهام وأهداف هذه الحرب".

وشدد زيلينسكي على أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى جانب وزير الدفاع، أجريا محادثات مع حلفاء من ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

في 8 فبراير، وقع زيلينسكي مرسوما بتعيين سيرسكي قائدا أعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بدلاً من فاليري زالوجني. وقبل ذلك، كان سيرسكي قائدا للقوات البرية.

وتشير وسائل الإعلام الغربية إلى أن بارغيليفيتش ينظر إليه باعتباره مقربا من زيلينسكي، ومن ناحية أخرى، القائد الأعلى الجديد مكروه بشدة من قبل الجنود بسبب "خسائره الفادحة على الجبهة".

المصدر: نوفوستي