عضو في مجلس الدوما: دول الناتو دعمت الإرهابيين في القوقاز في التسعينيات

صرح عضو مجلس الدوما الروسي عن داغستان، عبد الحكيم غادجييف أن الإرهابيين الذين غزوا شمال القوقاز أواخر التسعينيات تلقوا تدريبات عسكرية في دول الناتو وتم تزويدهم بالمال والأسلحة.

وقال غادجييف في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي": "لقد رأينا أن الإرهابيين في القوقاز.. لديهم منظومات دفاع جوي أمريكية (منظومات صواريخ مضادة للطائرات محمولة) من نوع ستينغر، ولم يكن سرا أيضا أنهم تلقوا تدريبات عسكرية في دول حلف شمال الأطلسي، أو الدول المرتبطة مباشرة بحلف شمال الأطلسي، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.. هناك تم تدريبهم وتزويدهم بالمال والأسلحة..تلقى الانفصاليون تمويلا مباشرا من خلال العديد من هيئات التنسيق الوطنية الغربية التي عملت تحت ستار المدافعين عن حقوق الإنسان، وبالطبع، لم يكونوا يحمون حقوق الناس، بل كانوا يجمعون المعلومات الاستخباراتية".

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وأكد غادجييف أنه بالنسبة لسكان شمال القوقاز "كان من الواضح آنذاك، وبقي واضحا حتى الآن، أن الولايات المتحدة والدول التابعة لها تدعم الإرهابيين الغزاة".

وبحسب غادجييف، كان من الواضح حتى ذلك الحين أن الولايات المتحدة وحلفاءها سعوا إلى عزل شمال القوقاز عن روسيا و"تقطيع أوصال" روسيا باستمرار".

وأضاف: "هناك أمر آخر صادم.. اتضح أن واشنطن تعتبر الانفصاليين والإرهابيين شركاء مفيدين لمعارضة الحكومة الحالية، أي أن هناك أعذارا لمن أخذوا رهائن وفجروا المباني السكنية وقطعوا الرؤوس.. إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم ورعاية أي شر، حتى لو تسبب في مقتل نساء وأطفال أبرياء، طالما أنه يعارض الحكومة الشرعية، كيف نبني علاقات بناءة مع مثل هذا البلد ؟".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد قال خلال المقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "قمت من جانبي مرات كثيرة بإثارة موضوع، عدم جواز دعم الولايات المتحدة للحركات الانفصالية أو الإرهاب في شمال القوقاز..ولكنهم (الأمريكيون) استمروا في القيام بذلك على أي حال ..وقدموا للجماعات الإرهابية في القوقاز، الدعم السياسي والدعم الإعلامي والدعم المالي بل وحتى الدعم العسكري".

وفي ليل الجمعة، عرض كارلسون مقابلة مع بوتين على موقعه الإلكتروني، ثم بثها على شبكة التواصل الاجتماعي "X" وعلى موقع "يوتيوب"، وتجاوز عدد مشاهدات المقابلة على موقع "X" أكثر من 100 مليون مشاهدة في حولي 12 ساعة، كما تجاوز عدد مشاهدات الفيديو على موقع يوتيوب 4.5 مليون مشاهدة.

المصدر: "نوفوستي"+RT