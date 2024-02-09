اخترق هاتفه.. الأمير هاري يتوصل إلى تسوية ضد ناشر صحيفة شعبية في المملكة المتحدة

توصل دوق ساسكس الأمير هاري إلى تسوية خارج المحكمة مع ناشر صحيفة شعبية انتهكت خصوصيته من خلال اختراق الهاتف وغيره من عمليات التلصص غير القانونية.

وقال ديفيد شيربورن محامي دوق ساسيكس إن صحف مجموعة "ميرور" وافقت على دفع التكاليف القانونية لهاري وستدفع دفعة مؤقتة قدرها 400 ألف جنيه إسترليني (505 آلاف دولار).

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وحصل هاري على تعويض قدره 140 ألف جنيه إسترليني (177 ألف دولار) في ديسمبر 2023، بعد أن وجد القاضي تيموثي فانكورت أن التنصت على الهاتف كان "منتشرا ومعتادا" في صحف مجموعة "ميرور" في التسعينيات، وأن المسؤولين التنفيذيين في الصحف قاموا بالتستر عليه.

ووجد القاضي تيموثي فانكورت أن هاتف هاري تعرض للاختراق "إلى حد ما".

ولم يكن دوق ساسكس موجودا في المحكمة لإصدار حكم يوم الجمعة، حيث سافر إلى لندن من منزله في كاليفورنيا في وقت سابق من هذا الأسبوع لزيارة والده الملك تشارلز الثالث الذي تم تشخيص إصابته بالسرطان وعاد إلى الولايات المتحدة بعد 24 ساعة.

والقضية التي رفعها هاري ضد مجموعة "ميرور" التي تنشر صحيفة "ديلي ميرور" وصحيفتين شعبيتين أخريين، هي واحدة من عدة قضايا أطلقها في حملة ضد وسائل الإعلام البريطانية التي يتهمها بإفساد حياته وملاحقة والدته الراحلة الأميرة ديانا وزوجته ميغان.

وفي يونيو أصبح هاري أول عضو كبير في العائلة المالكة يدلي بشهادته أمام المحكمة منذ أكثر من قرن أثناء المحاكمة في قضيته ضد صحيفة "ميرور".

المصدر: أ ب